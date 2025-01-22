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Для известного автогонщика: кроссовер Genesis GV80 превратили в настоящий внедорожник

Среда 22 января 2025 14:45
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Для известного автогонщика: кроссовер Genesis GV80 превратили в настоящий внедорожник Фото: кроссовер Genesis GV80 превратили в настоящий внедорожник (newsroom.genesis.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Genesis подготовила особую спецверсию кроссовера GV80 с названием Desert для бельгийского автогонщика Жаки Икса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В прошлом году прославленный бельгийский автогонщик Жаки Икс присоединился к команде корейского бренда Genesis в качестве посла и советника, а также удостоился именной версии концепт-кара Genesis X Gran Berlinetta.

Икс известен прежде всего как пилот Формулы-1 и шестикратный победитель марафона "24 часа Ле-Мана", но он также участвовал в ралли-рейдах Париж-Дакар, а в 1983 году даже стал его победителем.

Кроссовер Genesis GV80 Desert отличается от обычных собратьев расширенными на 40 мм колесными арками. Они понадобились, чтобы вместить 20-дюймовые кованые колеса с вездеходными шинами. На крыше установлен экспедиционный багажник со светодиодной люстрой. Дополнительный свет также смонтирован в переднем бампере и возле лобового стекла.

Для известного автогонщика: кроссовер Genesis GV80 превратили в настоящий внедорожник

Интерьер остался стандартным, то есть богатым и роскошным. Главной доработкой стал интегрированный стеллаж в багажнике, который предназначен для перевозки полноразмерного запасного колеса, инструментов, аварийного оборудования, запасов воды, аптечек и средств связи.

Основным техническим доработкам подверглось шасси: Genesis GV80 Desert имеет регулируемую подвеску, заточенную под условия быстрой езды по пустыне. Это означает увеличенный дорожный просвет и более мощные амортизаторы. Силовой агрегат не указан, но нетрудно предположить, что под капотом находится шестицилиндровый бензиновый турбомотор на 3,5 литра (380 л.с., 530 Нм) с восьмиступенчатым "автоматом".

Genesis GV80 Desert построен в единственном экземпляре. В честь своего 80-летнего юбилея Жаки Икс лично сел за руль кроссовера и преодолел на нем 6000 км по маршруту актуального ралли-рейда Париж-Дакар 2025 года от Биши до Шабайтов в Саудовской Аравии.

Для известного автогонщика: кроссовер Genesis GV80 превратили в настоящий внедорожник

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