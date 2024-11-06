Відомий український актор отримав серйозну травму під час служби в ЗСУ: деталі

Як Геннадій Попенко травмувався під час служби

Попенко розповів, що травмувався під час нібито простого тренування.

"Я був у себе на Запорізькому напрямку. Під час просто елементарного тренування сталося падіння. Падіння незручне. Із зіткненням. Під час зіткнення відбувся перелом. Потім сталося падіння ще незручне... Вже добив", - пригадав він.

У підсумку військовослужбовець отримав подвійний перелом у колінному суглобі та травми кількох груп зв'язок.

"І найстрашніше, що одна група зв'язок - передня хрестоподібна - розірвана взагалі. Її немає. А вона дуже важлива для того, щоб тримати коліно взагалі вкупі, як єдиний організм", - уточнив він.

Геннадій Попенко розповів про свою травму (скриншот: youtube.com/@kanalDIM)

Лікування та реабілітація після травмування

З огляду на тяжкість травми, Попенку довелось пройти низку непростих операцій і "маніпуляцій".

"Мені там зараз накрутили болтів, титанових імплантів (у колінному суглобі, - Ред.). Якусь нову зв'язочку мені там зварганили з моїх зв'язочок... І сказали: "Іди, гуляй, все буде добре", - розповів він.

Захисник України додав, що в межах реабілітації активно працює над відновленням коліна.

"Я сподіваюсь, що все буде добре. Поки що, звичайно, вона (зв'язка, - Ред.) ще в мене "гуляє" і не до кінця мене слухається. Але ми з нею намагаємось знайти контакт", - підсумував він.

Що варто знати про Геннадія Попенка

Геннадій Попенко - український актор театру, телебачення та кіно, шоумен, конферансьє, телеведучий, а з 2022 року - військовослужбовець Збройних сил України.

Він народився 16 червня 1979 року в Полтаві. У 2000 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (курс Олега Шаварського). Навчався також у театральній студії при Центрі сучасного мистецтва "Дах".

Ще будучи студентом другого курсу театрального Попенко почав працювати ведучим музичного каналу "Біз-TV". На четвертому курсі став ведучим "Мелорами" на телеканалі "Інтер". Брав участь у програмах "За гроші" та "Підйом".

Згодом Попенко здобув ще більше популярності завдяки талановитій грі на великому екрані (в кіно). Він, зокрема, став зіркою української повнометражної художньої стрічки режисера Тараса Томенка "Будинок "Слово": Нескінчений роман".

Варто зазначити, що Геннадій з дитинства захоплювався військовою справою.

Після початку російсько-української війни у 2014 році він вирішив стати на захист власної країни та вступити до лав ЗСУ. Проте йому кілька разів відмовляли від служби через проблеми зі здоров'ям (визнаючи його непридатним до військової служби).

Після повномасштабного вторгення РФ в Україну в 2022 році Попенко разом із родиною опинився в окупації в Київській області. Згодом, після звільнення, актор знову спробував потрапити в армію і йому це вдалося. Він долучився до ЗСУ.

Крім того, Попенко займається волонтерською діяльністю. Разом із Сергієм Притулою неодноразово особисто відвідував прифронтові зони, допомагаючи українським військовим.