Известный украинский актер получил серьезную травму во время службы в ВСУ: детали

Как Геннадий Попенко травмировался во время службы

Попенко рассказал, что травмировался во время вроде бы простой тренировки.

"Я был у себя на Запорожском направлении. Во время просто элементарной тренировки произошло падение. Падение неудобное. Со столкновением. Во время столкновения произошел перелом. Затем произошло падение еще неудобное... Уже добил", - вспомнил он.

В результате военнослужащий получил двойной перелом в коленном суставе и травмы нескольких групп связок.

"И самое страшное, что одна группа связок - передняя крестообразная - разорвана вообще. Ее нет. А она очень важна для того, чтобы держать колено вообще вместе, как единый организм", - уточнил он.

Геннадий Попенко рассказал о своей травме (скриншот: youtube.com/@kanalDIM)

Лечение и реабилитация после травмирования

Учитывая тяжесть травмы, Попенко пришлось пройти ряд непростых операций и "манипуляций".

"Мне там сейчас накрутили болтов, титановых имплантов (в коленном суставе, - Ред.). Какую-то новую связочку мне там сварганили из моих связочек... И сказали: "Иди, гуляй, все будет хорошо", - рассказал он.

Защитник Украины добавил, что в рамках реабилитации активно работает над восстановлением колена.

"Я надеюсь, что все будет хорошо. Пока, конечно, она (связка, - Ред.) еще у меня "гуляет" и не до конца меня слушается. Но мы с ней пытаемся найти контакт", - подытожил он.

Что стоит знать о Геннадии Попенко

Геннадий Попенко - украинский актер театра, телевидения и кино, шоумен, конферансье, телеведущий, а с 2022 года - военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Он родился 16 июня 1979 года в Полтаве. В 2000 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого (курс Олега Шаварского). Учился также в театральной студии при Центре современного искусства "Дах".

Еще будучи студентом второго курса театрального, Попенко начал работать ведущим музыкального канала "Біз-TV". На четвертом курсе стал ведущим "Мелорама" на телеканале "Інтер". Участвовал в программах "За гроші" и "Підйом".

Позже Попенко стал еще более популярным благодаря талантливой игре на большом экране (в кино). Он, в частности, стал звездой украинской полнометражной художественной ленты режиссера Тараса Томенко "Будинок "Слово": Нескінчений роман".

Следует отметить, что Геннадий с детства увлекался военным делом.

После начала российско-украинской войны в 2014 году он решил стать на защиту своей страны и вступить в ряды ВСУ. Однако ему несколько раз отказывали от службы из-за проблем со здоровьем (признавая его непригодным к военной службе).

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, Попенко вместе с семьей оказался в оккупации в Киевской области. Позже, после освобождения, актер снова попытался попасть в армию и ему это удалось. Он присоединился к ВСУ.

Кроме того, Попенко занимается волонтерской деятельностью. Вместе с Сергеем Притулой неоднократно лично посещал прифронтовые зоны, помогая украинским военным.