Відомий столичний блогер отримав підозру за роспропаганду (фото)

Оновлено. За інформацією РБК-Україна, блогером, якого затримали, є Владислав Антонов. Він заснував та керує порталом dtp.kiev.ua.

За інформацією правоохоронців, чоловік займався дискредитацією українських військових та правоохоронців.

"Для цього він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону", - зазначають в СБУ.

Вказано, що у своїх стрімах блогер ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів.

Після чого відзняті "сюжети" підозрюваний викладав на власній інтернет-платформі та розповсюджував через соцмережі.

Як встановили в СБУ, такий контент широко використовували кремлівські пропагандисти для підготовки своїх замовних ефірів та фейкових "новин" щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Крім того, працівники ФСБ використовували матеріали блогера для "розгону" дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Києва.

Також, за інформацією пресс-служби СБУ, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за оприлюднення публікацій на підтримку Сил оборони.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання чоловіка та виявили комп’ютерну техніку і мобільний телефон, з яких він адміністрував свої інтернет-ресурси, поширюючи ворожу пропаганду.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) ККУ.

Фото: відомий столичний блогер отримав підозру за роспропаганду (ssu.gov.ua)