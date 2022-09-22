Известный столичный блоггер получил подозрение за роспропаганду (фото)

По информации правоохранителей, мужчина занимался дискредитацией украинских военных и правоохранителей.

"Для этого он снимал провокационные видео при движении военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона", - отмечают в СБУ.

Указано, что в своих стримах блоггер оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номера автомобилей.

После чего отснятые "сюжеты" подозреваемый выкладывал на собственной интернет-платформе и распространял через соцсети.

Как установили в СБУ, такой контент широко использовали кремлевские пропагандисты для подготовки своих заказных эфиров и фейковых "новостей" по общественно-политической ситуации в Украине.

Кроме того, сотрудники ФСБ использовали материалы блоггера для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киева.

Также, по информации пресс-службы СБУ, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за обнародование публикаций в поддержку сил обороны.

Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины и обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, по которым он администрировал свои интернет-ресурсы, распространяя вражескую пропаганду.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) УКУ.

Фото: известный столичный блоггер получил подозрение за роспропаганду (ssu.gov.ua)