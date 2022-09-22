RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известный столичный блоггер получил подозрение за роспропаганду (фото)

Фото: известный столичный блоггер получил подозрение за роспропаганду (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности сообщила о подозрении в российской пропаганде известному столичному блоггеру. Его обвиняют в снятии провокативных стримов с дискредитацией ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, мужчина занимался дискредитацией украинских военных и правоохранителей.

"Для этого он снимал провокационные видео при движении военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона", - отмечают в СБУ.

Указано, что в своих стримах блоггер оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номера автомобилей.

После чего отснятые "сюжеты" подозреваемый выкладывал на собственной интернет-платформе и распространял через соцсети.

Как установили в СБУ, такой контент широко использовали кремлевские пропагандисты для подготовки своих заказных эфиров и фейковых "новостей" по общественно-политической ситуации в Украине.

Кроме того, сотрудники ФСБ использовали материалы блоггера для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киева.

Также, по информации пресс-службы СБУ, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за обнародование публикаций в поддержку сил обороны.

Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины и обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, по которым он администрировал свои интернет-ресурсы, распространяя вражескую пропаганду.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) УКУ.

Фото: известный столичный блоггер получил подозрение за роспропаганду (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее прокуроры сообщили о подозрении блоггеру из Чернигова, которая поддерживала и оправдывала войну РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украиныпропагандист