Відомий шведський виробник РЕБ відкриє представництво в Україні, - Міноборони

Делегація Міоноборони України на чолі з заступником міністра Валерієм Чуркіним провела переговори щодо розвитку співпраці з норвезькою оборонною компанією Radionor Communications.

Radionor є давнім постачальником стійких до засобів радіоелектронної боротьби комунікаційних технологій для Сил оборони України.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили перспективи створення сервісного центру продукції Radionor в Україні, а також нові виклики у використанні безпілотників на передовій та шляхи їх подолання.

"Потреба в стійких до радіоелектронної боротьби комунікаційних технологіях, особливо в безпілотних операціях в Україні, є гострою. Разом з нашими українськими партнерами та за підтримки уряду Норвегії, ми очікуємо на поставки більшої кількості одиниць техніки", – зазначили у Radionor.

У Міноборони додали, що наявність представництва компанії на території України спростить обслуговування її продукції, дозволить фахово навчити цьому українських військових, і зробить використання цих видів зброї максимально ефективним.