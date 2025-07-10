RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Известный шведский производитель РЭБ откроет представительство в Украине, - Минобороны

Фото: производитель РЭБ Radionor откроет представительство в Украине (mod.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Украине появится представительство шведского производителя средств радиоэлектронной борьбы - компании Radionor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Делегация Минобороны Украины во главе с заместителем министра Валерием Чуркиным провела переговоры по развитию сотрудничества с норвежской оборонной компанией Radionor Communications.

Radionor является давним поставщиком устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы коммуникационных технологий для Сил обороны Украины.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили перспективы создания сервисного центра продукции Radionor в Украине, а также новые вызовы в использовании беспилотников на передовой и пути их преодоления.

"Потребность в устойчивых к радиоэлектронной борьбе коммуникационных технологиях, особенно в беспилотных операциях в Украине, является острой. Вместе с нашими украинскими партнерами и при поддержке правительства Норвегии, мы ожидаем поставки большего количества единиц техники", - отметили в Radionor.

В Минобороны добавили, что наличие представительства компании на территории Украины упростит обслуживание ее продукции, позволит профессионально научить этому украинских военных, и сделает использование этих видов оружия максимально эффективным.

 

Роль РЭБ в войне в Украине

Еще в 2023 году РБК-Украина писало о том, что радиоэлектронная борьба приобретает все большую роль в современных конфликтах. Российско-украинская война - не исключение.

Тогда бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что РЭБ - это ключ к победе в войне беспилотников, однако Россия в этой сфере все еще сохраняет значительное преимущество.

Также сообщалось, что украинская система радио-электронной борьбы Lima превосходит российские и западные технологии в глушении российских планерных бомб.

Подробнее о том, как РЭБ влияет на ход войны, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину