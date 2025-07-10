Известный шведский производитель РЭБ откроет представительство в Украине, - Минобороны

Делегация Минобороны Украины во главе с заместителем министра Валерием Чуркиным провела переговоры по развитию сотрудничества с норвежской оборонной компанией Radionor Communications.

Radionor является давним поставщиком устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы коммуникационных технологий для Сил обороны Украины.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили перспективы создания сервисного центра продукции Radionor в Украине, а также новые вызовы в использовании беспилотников на передовой и пути их преодоления.

"Потребность в устойчивых к радиоэлектронной борьбе коммуникационных технологиях, особенно в беспилотных операциях в Украине, является острой. Вместе с нашими украинскими партнерами и при поддержке правительства Норвегии, мы ожидаем поставки большего количества единиц техники", - отметили в Radionor.

В Минобороны добавили, что наличие представительства компании на территории Украины упростит обслуживание ее продукции, позволит профессионально научить этому украинских военных, и сделает использование этих видов оружия максимально эффективным.