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Відома авіакомпанія США відклала запуск корабля до МКС

Фото: Boeing Starliner відклав запуск корабля (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Перший тестовий політ капсули Boeing Starliner з екіпажем перенесли в останню хвилину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нова космічна капсула Starliner під час свого першого випробувального польоту з екіпажем була зупинена. Це сталось вдруге за кілька тижнів через невизначену технічну проблему, що його разу призвело до відкладення місії щонайменше ще на 24 години.

Капсула Starliner у формі гумової краплі була готова до старту з космічного центру Кеннеді НАСА у Флориді на ракеті Atlas V, створеній United Launch Alliance, Boeing-Lockheed Martin (LMT.N), однак менше ніж за чотири хвилини до зльоту комп’ютер наземної системи запустив команду автоматичного переривання, яка призупинила зворотний відлік, за словами представників місії.

Наступне доступне вікно для запуску місії - завтра, 2 червня, приблизно опівдні.

 

Нагадаємо, що перший політ пілотованого апарату Boeing Starliner було перенесено ще в лютому минулого року 2023 року. Тоді планувалось, що запуск відбудеться у квітні 2024 року.

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