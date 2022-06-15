С видом на море. Сколько стоят дома и квартиры в Португалии

Климат и местность. С чего начать поиск недвижимости

Цены на недвижимость в Португалии в последние десятилетия взлетели из-за популярности среди эмигрантов.

Эксперты отмечают, что недвижимость в Португалии особенно популярна среди украинцев, которых в стране более 40 тысяч. При покупке недвижимости на сумму от 280 000 евро можно претендовать на вид на жительство, через 6 лет в этом статусе можно получить и гражданство. К слову, для получения вида на жительство можно приобрести жилую недвижимость только внутри страны, но не в крупных туристических городах.

Фото: В Португалии жилье можно найти по цене от 700 евро за кв. метр (unsplash.com/diego-garcia)

Подорожание коснулось преимущественно некоторых регионов - Лиссабона, Порту и района Алгарве. Популярны города Кашкайш, Фару, Лагос. Там кроме отличной инфраструктуры есть больше вариантов для досуга и общения.

Разброс цен на квартиры в городах – от 700 евро за 1 кв. м до 7-8 тысяч евро за "квадрат". Самое дорогое жилье можно найти в популярном курортном городке Кашкайш в 30 км от Лиссабона.

В то время как дома в живописной глубинке (сельской местности или небольших городах) можно купить по цене меньше 500 евро за квадратный метр, часто с красивым садом. Например - в Браганса или Каштелу-Бранку вдоль границы с Испанией.

Однако при покупке недвижимости стоит учитывать местный климат, который существенно отличается в регионах. Если с побережьем все понятно, то дом с садом внутри страны может оказаться как в более зеленой местности, так и в засушливой. Больше водных ресурсов в северных регионах, поэтому и плотность застройки частных домов там выше, чем в центре и юге.

Где искать варианты квартир и жилья в Португалии

Определившись с городом или регионом, можно изучить и предложения квартир или домов. Самые популярные в Португалии сайты для поиска квартир и домов сайты:

Также можно подобрать варианты на сайтах агентств по недвижимости:

Также можно поискать квартиры на сайтах банков, которые продают их из-за невыплаты кредитов прежними владельцами. Например, на

casa.sapo.pt и imoveisbanca.com.

Сколько стоят квартиры в разных локациях

Чем ближе к курортной зоне, тем дороже обойдется жилье. Элитные дома и виллы с бассейнами продают по цене от 1 млн евро.

В то же время, даже в популярных локациях, в том числе и в округе Лиссабона, бюджетное жилье вполне реально.

Фото: Примеры цен на квартиру в популярном регионе (скриншот РБК-Украина/imovirtual.com)

Самые дешевые – небольшие квартиры в старых домах. В самом сердце страны в жарком регионе Алентежу дома в таунхаусах можно приобрести по цене от 45-50 тысяч евро, квартиры без мебели и ремонта – и за 30 тысяч евро.

Например, одноэтажный дом на 100 кв. м с задним двориком и террасой, расположенный в Вера-Крус, в муниципалитете Портел, продают за 37500 евро.

Отмечается, что жилье нуждается в некоторых ремонтных работах. Покупатель получит дом с 3 спальнями, коридором, кухней с типичным для Алентежу напольным камином и полностью оборудованной ванной комнатой с душевой кабиной. Дом имеет задний двор, полностью огороженный стеной с местом для хранения.

Фото: Примеры цен на дома в разных регионах Португалии (скриншот РБК-Украина/idealista.pt)

"Это солнечная локация, с красивым видом на город, где вы можете увидеть знаменитый монастырь Вера-Крус. Это идеальное место, чтобы насладиться приятными моментами веселья и отдыха", - говорится в одном из объявлений.

Квартира на 65 кв.м с одной спальней продается за 30 тысяч евро в городке Серпа. Недалеко от исторического района, с террасы открывается вид на равнину Алентежу и исторический район города Моура. Из бонусов – чердак, терасса и балкон.

В курортном портовом городке Ольян в Фару 2-комнатная квартира-студио на 57 кв. м на 3 этаже в доме с лифтом, в 5 минутах от пирса предлагается за 89000 евро (1570 евро за 1 м. кв.). При этом средняя цена на квартиры в этом регионе стартует с 2500 евро за 1 кв. м. Такая относительно низкая для курорта цена обусловлена, вероятно, возрастом дома – 1976 год постройки. Квартира обставлена мебелью.

В таком самом неновом доме с хорошим ремонтом в этом же городе видовая 3-комнатная квартира стоит 99 500 евро – по цене 1746 евро за кв.м.