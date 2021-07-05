Под видом "кухонной доски": из Украины в США пытались вывезти ценную икону

"Раскрыто незаконную попытку вывоза иконы "Смоленская Богородица (Одигитрия)", которая имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения ... согласно декларации, в международном почтовом отправлении в США направлялась кухонная доска",- говорится в сообщении.

Известно, что во время таможенного контроля посылки, вместо кухонного средства было обнаружено старинную икону размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем.

Отмечено, что для таможенного оформления перевода свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.

Как определили эксперты, икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)" написана иконописцем левобережной Украины, вероятно, в Черниговской области, в XIX столетии.

В частности, она имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения и рекомендована для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины.

Кроме этого, икона может быть вывезена за границу только с целью экспонирования после проведения реставрационных работ.

Таким образом, отправитель пытался скрыть икону от таможенного контроля.

По данному факту был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а икону изъято.

Фото: изъятая икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)" (facebook.com/KYIVcustomsUA)