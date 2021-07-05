Під виглядом "кухонної дошки": з України до США намагалися вивезти цінну ікону

"Викрито незаконну спробу вивезення ікони "Смоленська Богородиця (Одигитрія)", яка має історичну та культурну цінність національного рівня значення… відповідно до декларації, в міжнародному поштовому відправленні до США прямувала кухонна дошка", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час митного контролю відправлення, замість кухонного засобу було виявлено старовинну ікону розміром 360х450х22-27мм, з зображенням Богородиці з немовлям.

Зазначено, що для митного оформлення переказу свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було.

Як визначили експерти, ікона "Смоленська Богородиця (Одигитрія)" написана іконописцем лівобережної України, вірогідно, чернігівського осередку, в ХІХ столітті.

Зокрема, вона має історичну та культурну цінність національного рівня значення та рекомендована для музеїв історичного профілю та включення її до Музейного фонду України.

Крім цього, ікона може бути вивезена за кордон лише з метою експонування після проведення реставраційних робіт.

Таким чином, відправник намагався приховати ікону від митного контролю.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, а ікону вилучено.

Фото: вилучена ікона "Смоленська Богородиця (Одигитрія)" (facebook.com/KYIVcustomsUA)