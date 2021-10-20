Под видом "Интерпола" завозили нелегалов и фальшивые деньги: СБУ разоблачила банду

По информации правоохранителей, организатором схемы оказался житель Одессы.

Он вместе с сообщниками контактировал с участниками международных преступных группировок, которые "поставляли" им мигрантов и значительные суммы поддельных долларов.

Установлено, что фигуранты могли продавать любые суммы фальшивок и сбывали ее за 50% от стоимости.

Так, за время наблюдения СБУ злоумышленники продали валюты на десятки тысяч долларов, которую силовики изъяли из обращения.

Кроме того, банда занималась ввозом в Украину мигрантов, преступники выдавали "клиентам", поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины лицам стран с повышенным террористическим риском.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов производства изъяли:

поддельные удостоверения работников Интерпола;

ноутбук, флэш носители, мобильные телефоны;

банковские карты и наличные в иностранной валюте;

документы по приглашению иностранцев;

патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

Сейчас фигуранты задержаны. Им планируется объявить о подозрении сразу по пятью статьям УК: ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 369-2.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)