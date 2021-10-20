Під виглядом "Інтерполу" завозили нелегалів та фальшиві гроші: СБУ викрила банду

За інформацією правоохоронців, організатором схеми виявився мешканець Одеси.

Він разом зі спільниками контактував з учасниками міжнародних злочинних угруповань, які "постачали" їм мігрантів та значні суми підроблених доларів.

Встановлено, що фігуранти могли продавати будь-які суми фальшивої готівки та збували її за 50% від вартості.

Так, за час спостереження СБУ зловмисники продали валюти на десятки тисяч доларів, яку вилучили з обігу.

Крім того, банда займалася ввозом в Україну мігрантів, злочинці видавали "клієнтам", підроблені паспорти громадян країн ЄС та України особам країн із підвищеним терористичним ризиком.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів провадження вилучили:

підроблені посвідчення працівників Інтерполу;

ноутбук, флеш носії, мобільні телефони;

банківські картки та готівку в іноземній валюті;

документи на запрошення іноземців;

набої до вогнепальної зброї та гранату РГД-5.

Наразі фігурантів затримано. Їм планується оголосити про підозру одразу за п’ятьма статтями ККУ: ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 369-2.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)