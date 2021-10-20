Під виглядом "Інтерполу" завозили нелегалів та фальшиві гроші: СБУ викрила банду

Служба безпеки України викрила злочинне угруповання. Банда під виглядом "працівників Інтерполу" завозила в країну нелегалів та фальшиві гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією правоохоронців, організатором схеми виявився мешканець Одеси.
Він разом зі спільниками контактував з учасниками міжнародних злочинних угруповань, які "постачали" їм мігрантів та значні суми підроблених доларів.
Встановлено, що фігуранти могли продавати будь-які суми фальшивої готівки та збували її за 50% від вартості.
Так, за час спостереження СБУ зловмисники продали валюти на десятки тисяч доларів, яку вилучили з обігу.
Крім того, банда займалася ввозом в Україну мігрантів, злочинці видавали "клієнтам", підроблені паспорти громадян країн ЄС та України особам країн із підвищеним терористичним ризиком.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів провадження вилучили:
Наразі фігурантів затримано. Їм планується оголосити про підозру одразу за п’ятьма статтями ККУ: ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 369-2.
Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)