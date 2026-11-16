Сучасні варіанти лікування катаракти в Києві: досвід британської та німецької клінік

Щороку тисячі пацієнтів шукають можливість безпечно та ефективно провести операцію з видалення катаракти в Києві. Сучасна офтальмологія дозволяє не лише видалити затуманений кришталик, а й суттєво покращити якість зору, зберігаючи звичний спосіб життя, активність і незалежність.

Які технології доступні пацієнтам сьогодні, чому правильний вибір штучного кришталика важливий і яку роль відіграє діагностика синдрому сухого ока перед операцією - в матеріалі РБК-Україна розповідають фахівці з Британського офтальмологічного центру та Німецької клініки офтальмології під керівництвом професора, доктора медичних наук Оксани Вітовської.

Що таке катаракта і чому лікування не слід відкладати?

Катаракта залишається однією з найпоширеніших причин втрати зору у всьому світі. Хвороба розвивається поступово і пов'язана із затуманенням природного кришталика ока.

На ранніх стадіях людина може помітити незначне погіршення зору. З часом перед очима виникає відчуття туману, кольори втрачають яскравість, знижується контрастність зображення. Стає важче читати, працювати за комп'ютером і водити автомобіль, особливо ввечері.

На жаль, катаракту не можна лікувати краплями, таблетками чи фізіотерапевтичними процедурами. Єдиним ефективним методом лікування є видалення затуманеного кришталика з подальшою імплантацією штучної інтраокулярної лінзи.

Багато пацієнтів продовжують відкладати візит до офтальмолога, вважаючи, що зір дозволяє їм справлятися з повсякденними справами. Однак сучасна хірургія дозволяє проводити лікування без очікування значного погіршення зору.

Операція з видалення катаракти в Києві: більше, ніж видалення кришталика

Якщо кілька років тому головним завданням хірурга було видалити катаракту та відновити здатність пацієнта бачити, то сьогодні підхід суттєво змінився.

Сучасне лікування катаракти передбачає не лише відновлення прозорості кришталика, а й підбір рішення з урахуванням потреб пацієнта.

Під час планування лікування враховуються професійна діяльність пацієнта, спосіб життя, рівень зорового навантаження, необхідність працювати за комп'ютером, користуватися смартфоном, водити автомобіль і вести активне соціальне життя.

Професор, доктор медичних наук Оксана Вітовська (фото: eyes.ua)

Як проводиться операція з видалення катаракти?

Операція з видалення катаракти належить до найпоширеніших і добре відпрацьованих хірургічних втручань в офтальмології.

Під час процедури хірург видаляє затуманений кришталик через мікроскопічний розріз і вводить штучну внутрішньоочну лінзу.

Операція проводиться під місцевою анестезією, не потребує госпіталізації і зазвичай триває лише кілька хвилин. Вже в день операції пацієнт може повернутися додому.

Відновлення зазвичай проходить комфортно, а більшість пацієнтів помічають перші покращення зору протягом кількох днів після втручання.

Від відновлення зору до покращення якості життя

Протягом багатьох років монофокальні внутрішньоочні лінзи були стандартом у хірургії катаракти, забезпечуючи високоякісний зір на відстані. Вони залишаються ефективним і надійним рішенням для мільйонів пацієнтів у всьому світі.

Однак розвиток технологій дозволив розширити можливості сучасної інтраокулярної корекції зору.

Одне з таких рішень - RayOne EMV від британської компанії Rayner. Це інноваційна лінза, яка поєднує переваги сучасної монофокальної оптики з розширеною глибиною фокусування, що допомагає забезпечити комфортний функціональний зір на середніх відстанях.

Чому проміжний зір такий важливий?

Сучасна людина щодня проводить багато часу за комп'ютером, планшетом чи смартфоном.

Робота з документами, використання банківських додатків, перегляд інформації на панелі приладів автомобіля, приготування їжі, спілкування з близькими та багато інших дій відбуваються на середній відстані.

Тому сьогодні пацієнти не просто хочуть дивитися вдалину після операції. Вони очікують високого рівня зорового комфорту в реальному житті.

Саме тому під час вибору штучного кришталика важливо враховувати не лише гостроту зору вдалину, а й потреби пацієнта в повсякденному житті.

Яку лінзу обрати для лікування катаракти?

Одне з найпоширеніших запитань пацієнтів стосується вибору штучного кришталика. Універсальної відповіді не існує. Вибір інтраокулярної лінзи залежить від:

віку пацієнта;

стану сітківки та зорового нерва;

наявності супутніх захворювань очей;

професійної діяльності;

рівня зорового навантаження;

способу життя;

очікувань від результату операції.

Тому вибір штучного кришталика має відбуватися після комплексного обстеження та консультації з офтальмологічним хірургом.

У Британському офтальмологічному центрі та Німецькій очній клініці тактику лікування визначають індивідуально, враховуючи результати обстеження та потреби пацієнта.

Комплексна діагностика перед операцією

Не всі пацієнти знають, що успішний результат операції починається задовго до хірургічного втручання.

Сучасна підготовка до операції включає не лише огляд кришталика, сітківки та зорового нерва. Важливе значення має і стан поверхні ока.

Однією з найпоширеніших проблем є синдром сухого ока. Він може проявлятися такими симптомами:

відчуття піску в очах;

печіння;

почервоніння;

дискомфорт;

швидка зорова втома;

періодичне затуманення зору.

Часто пацієнти вважають ці симптоми незначними і пов'язують їх виключно з віком або тривалою роботою за комп'ютером.

Однак синдром сухого ока може впливати на якість зору та точність діагностичних вимірювань, які необхідні для правильного розрахунку параметрів штучного кришталика.

Сучасна діагностика синдрому сухого ока та профілактичне лікування

У Британському офтальмологічному центрі та Німецькій офтальмологічній клініці проводять сучасну діагностику синдрому сухого ока, що дозволяє виявити проблему навіть на ранніх стадіях.

Особливу увагу приділяють стану поверхні ока перед хірургічним втручанням. За потреби пацієнту призначають профілактичне лікування, щоб підготувати око до процедури. Цей підхід дозволяє:

підвищити точність передопераційних розрахунків;

оптимізувати вибір штучного кришталика;

покращити якість зору після операції;

підвищити комфорт пацієнта в післяопераційний період;

досягти більш передбачуваного результату лікування.

Британський офтальмологічний центр в Києві (фото: eyes.ua)

Скільки коштує операція з видалення катаракти в Києві?

Вартість лікування катаракти залежить від низки факторів: використаних технологій, характеристик клінічного випадку, обраної моделі штучного кришталика та обсягу діагностики.

Тому експерти рекомендують зосередитися не лише на вартості операції з видалення катаракти в Києві, а й на рівні обладнання клініки, кваліфікації хірурга та можливості індивідуального вибору внутрішньоочної лінзи.

Перед початком лікування пацієнту варто уточнити повний склад вартості, зокрема чи включені в неї діагностика, штучна лінза, хірургічне втручання та післяопераційний супровід.

Чому пацієнти обирають Британський офтальмологічний центр та Німецьку очну клініку?

Британський офтальмологічний центр та Німецька очна клініка застосовують сучасні підходи до діагностики та лікування катаракти.

У клініках пацієнтам доступні:

комплексна діагностика зору;

оцінка стану поверхні ока;

діагностика синдрому сухого ока;

підбір інтраокулярної лінзи;

розрахунок параметрів майбутньої корекції;

супровід на всіх етапах лікування.

Це дозволяє врахувати індивідуальні особливості пацієнта на етапах підготовки до операції та післяопераційного спостереження.

Коли слід записатися на консультацію?

Якщо ви помітили погіршення зору, труднощі з читанням, затуманення зору ввечері, потребу частіше міняти окуляри або підвищену чутливість до світла, не відкладайте огляд.

Чим раніше пацієнт звернеться до спеціаліста, тим більше можливостей своєчасно оцінити стан зору, обрати відповідне рішення та спланувати лікування.

Зараз особливо слушний час для консультації

До кінця листопада під час запису через офіційні сайти Британського офтальмологічного центру та Німецької очної клініки пацієнти можуть скористатися знижкою 10% на консультацію офтальмолога.

Крім того, до кінця року в обох клініках зберігаються чинні ціни на діагностику та хірургічне лікування катаракти.

На початку нового року клініки традиційно переглядають вартість послуг з урахуванням змін цін на медичні матеріали, обладнання та технології. Тому пацієнти, які планують лікування, можуть заздалегідь пройти обстеження, проконсультуватися з фахівцем і визначити подальшу тактику.

Не відкладайте турботу про зір

У міру прогресування катаракти погіршення зору може обмежувати повсякденну активність - від читання та водіння авто до подорожей і роботи. Сучасна хірургія дозволяє відновити гостроту зору та повернутися до звичного ритму життя.

У Києві комплексний спектр послуг - від діагностики синдрому сухого ока та підбору штучного кришталика до хірургічного лікування катаракти - надають профільні медичні заклади, зокрема Британський офтальмологічний центр та Німецька офтальмологічна клініка.

Консультації та операційне втручання здійснює команда спеціалістів під керівництвом доктора медичних наук, професора Оксани Вітовської. У грудні прийом пацієнтів відбуватиметься за затвердженим графіком із можливістю отримання індивідуального плану відновлення зору.