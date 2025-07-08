До відновлення військових відтепер залучатимуть цивільних психологів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

"Ми хочемо, щоб піклування про наших військових було системним та тривалим. Не тільки тоді, коли вони на передовій, а й коли повертаються додому. Система підтримки здійснюється на п’ятьох рівнях та охоплює всі етапи військової служби – від першого дня до повернення в цивільне життя", – зазначив начальник Управління психологічного забезпечення полковник Олег Мукан.

Система психологічної підтримки та відновлення включає:

самодопомогу та підтримку "рівний-рівному" – коли побратими допомагають один одному

допомогу в підрозділі (роті, батальйоні) – офіцерами психологічної підтримки персоналу

відновлення на рівні бригади або полку (групи контролю бойового стресу та групи психологічного супроводу й відновлення) – в пункті психологічної допомоги

професійну допомога в тилу у спеціалізованих закладах

глибоке психологічне відновлення – у лікувальних установах поза районом бойових дій.

Для того, щоб система працювала повноцінно, управління психологічного забезпечення Міноборони також підготувало проєкт наказу "Про затвердження Порядку надання психологічної допомоги військовослужбовцям у системі Міністерства оборони України".

Нововведення психологічної підготовки

Документ стане дорожньою картою для фахівців, які працюють з військовими, та допоможе захисникам швидше повертатися до емоційної рівноваги.

Зокрема, реалізація проекту дозволить психологічним службам у військових частинах набути суб’єктності та повноважень в єдиній багаторівневій системі психологічної підтримки. Це зміцнить їхню спроможність працювати в умовах війни та зменшить навантаження на медичну систему.

Документ також унормовує питання організації психологічної допомоги військовослужбовцям з урахуванням стандартів НАТО та досвіду, який отримали психологічні служби Збройних сил України під час війни.

Проєкт чітко визначає: