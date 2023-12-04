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Відновлення України: стало відомо, де і коли пройде наступна конференція

Понеділок 04 грудня 2023 19:42
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Відновлення України: стало відомо, де і коли пройде наступна конференція Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наступна конференція з відновлення України відбудеться у грецькій столиці Афіни. Зустріч запланована на 15 лютого наступного року.

Про це заявив спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Він анонсував проведення 15 лютого 2024 року в Афінах міжнародної конференції щодо відновлення України із залученням грецького бізнесу", - йдеться у повідомленні.

В ході конференції планується обговорити підготовку плану відбудови України. Зокрема, аспекти планування та фінансування проектів відновлення за участі європейських агентств та українського уряду.

Також учасники конференції обговорять інституційний механізм для долучення бізнесу до проєктів відбудови України й можливості співробітництва в окремих галузях - будівництво, транспорт, логістика, енергетика, технології, IT, консалтинг, охорона здоров’я тощо "за участі представників грецьких та українських торгово-промислових організацій".

Конференції щодо відновлення України

Конференція з відновлення України вже проходила влітку цього року у Лондоні, а восени в Канаді.

Наступного року подібна конференція відбудеться у Німеччині. Її вже анонсувала міністр закордонних справ Анналена Бербок.

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