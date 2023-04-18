Відновлення України. Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк

Шмигаль повідомив, що Україна домовилась зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни, що будуть запущені вже зараз. Зокрема це будуть проекти:

у сфері енергетики - це проєкт Re-Power на 500 мільйонів доларів;

у сфері транспортної інфраструктури - RELINC на 585 мільйонів доларів;

у сфері охорони здоров’я - Heal Ukraine на 368 мільйонів доларів.

"Крім того, у межах Спеціальної програми для реагування на виклики та для відновлення України залучимо додатково 6 млрд доларів від МБРР", - повідомив прем'єр.

За його словами, ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури.

"Тепер очікуємо затвердження програми та її старт уже цього року", - додав він.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, скільки коштів потрібно для початку відбудови України.

Ми повідомляли, що 12 квітня прем'єр відвідав Вашингтон, щоб зокрема обговорити питання мобілізації ресурсів для відновлення України.

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