Відновлення України має базуватись на новій "зеленій" електроенергії, - Тімченко

Будь-який процес відновлення України повинен мати європейську перспективу та базуватися на "зеленій" електроенергії, тому міжнародні компанії мають приєднатись до відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ході круглого столу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"ДТЕК звертається до міжнародних компаній з проханням приєднатися до коаліції бажаючих відбудовувати екологічне майбутнє України. Будь-який процес відновлення України повинен мати європейську перспективу та базуватися на новій зеленій електроенергії, таким чином прискорюючи енергетичний перехід в ЄС", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що збільшення потужностей української "зеленої" енергетики до 30 ГВт дозволили б Україні досягти 50% частки ВДЕ в структурі потужностей.

Він додав, що у разі збільшення потужностей ВДЕ, 15 ГВт чистої енергії можна було б експортувати до Євросоюзу у вигляді електроенергії та екологічно чистого водню.

"Таким є наше бачення енергетичного сектору України до 2030 року. Таким чином, Україна може стати головним експортером чистої енергії до ЄС і зробити великий внесок у післявоєнну систему енергетичної безпеки Європи", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стане лідером в побудові сучасної "зеленої" енергетики та створить на її основі децентралізовану енергосистему.