Відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро, - Шмигаль

"Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. За останніми оцінками, відновлення коштуватиме приблизно 500 млрд євро", - сказав Шмигаль.

За його словами, таке відновлення може стати magnum opus (великою справою - ред.) для Європи, об’єднавши та зміцнивши співпрацю України та ЄС.