Восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро, - Шмыгаль

"Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. По последним оценкам, восстановление будет стоить примерно 500 млрд евро", - сказал Шмыгаль.

По его словам, такое восстановление может стать magnum opus (большим делом - ред.) для Европы, объединив и укрепив сотрудничество Украины и ЕС.