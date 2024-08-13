У відновлення ТЕС після обстрілів ДТЕК вже інвестував 2 млрд гривень

Зазначається, що готуючись до наступного опалювального сезону енергетики ДТЕК продовжують посилено ремонтувати та відновлювати потужності теплоелектростанцій, що були пошкоджені та зруйновані під час масованих атак ворога по енергетиці.

Для цього, за попередніми даними, у січні – липні цього року компанія вклала в ремонти ТЕС майже 2 млрд грн власних коштів.

"До старту опалювального сезону залишається трохи більше двох місяців. Тож енергетики та ремонтники день і ніч працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити та повернути в енергосистему якомога більшу кількість пошкоджених потужностей", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

За його словами, частково працівникам компанії це вдасться, але обсяг руйнувань настільки масштабний, що вони будуть в такому ж режимі продовжувати відновлення і впродовж усієї зими, і в наступні роки, як цього вимагає повноцінне відновлення

Нагадаємо, з початку цього року шахтарі ДТЕК Ріната Ахметова ввели в роботу 11 нових вугільних лав, щоб підтримувати стабільний вуглевидобуток.