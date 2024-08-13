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В восстановление ТЭС после обстрелов ДТЭК уже инвестировал 2 млрд грн

Фото: в восстановление ТЭС после обстрелов ДТЭК уже инвестировал 2 млрд грн (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

С начала 2024 года компания ДТЭК инвестировала почти 2 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что готовясь к следующему отопительному сезону энергетики ДТЭК продолжают усиленно ремонтировать и восстанавливать мощности теплоэлектростанций, поврежденных и разрушенных во время массированных атак врага по энергетике.

Для этого, по предварительным данным, в январе – июле этого года компания вложила в ремонт ТЭС почти 2 млрд грн собственных средств.

"До старта отопительного сезона остается чуть больше двух месяцев. Так что энергетики и ремонтники день и ночь работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить и вернуть в энергосистему как можно большее количество поврежденных мощностей", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По его словам, частично работникам компании это удастся, но объем разрушений настолько масштабен, что они будут в таком же режиме продолжать восстановление и в течение всей зимы, и в последующие годы, как этого требует полноценное восстановление.

Напомним, с начала этого года шахтеры ДТЭК Рината Ахметова ввели в работу 11 новых угольных рядов, чтобы поддерживать стабильную угледобычу.

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ДТЭК