Відновлення та розвиток: Норвегія дасть 200 млн доларів для української енергетики

Норвегія разом із Програмою розвитку ООН (ПРООН) профінансує відновлення та модернізацію української енергетики. Країна виділить не менше 200 мільйонів доларів для цієї мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго за підсумками Конференції з відновлення України 10 липня в Римі.

"Програма розвитку ООН (ПРООН) та Уряд Норвегії започаткували масштабну ініціативу на суму 200 мільйонів доларів США, спрямовану на трансформацію енергетичного сектору України, який зазнав значних руйнувань унаслідок війни", - сказано у повідомленні.

Зазначається що ініціатива передбачає два напрямки:

оперативне реагування на поточну кризу в енергетиці України після російських атак;

довгострокова модернізація енергетичного сектору відповідно до національних пріоритетів України.

"Енергетичний сектор України зазнав масштабних руйнувань, і необхідність у сильному міжнародному партнерстві є актуальною, як ніколи. Цей внесок Норвегії, наданий через ПРООН, є критично важливим для нашої здатності відновити життєво важливі послуги, відбудувати пошкоджену інфраструктуру та прискорити стратегічний перехід до децентралізованої та екологічно чистої енергетичної системи", - прокоментував угоду міністр енергетики України Герман Галущенко.

Що ще повинна забезпечити ініціатива:

відновлення теплопостачання та водопостачання у постраждалих районах, зокрема у прифронтових громадах;

оснащення лікарень та домоволодінь сонячними панелями та резервними енергосистемами для роботи під час відключень електроенергії;

відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів;

посилення захисту енергетичної інфраструктури від російських терактів;

розвиток децентралізованої енергосистеми України.

Окрім Норвегії, угоду на 300 тисяч євро уклали з Міжнародною фінансовою організацією NEFCO. Ця корпорація займається підтримкою "зеленої" енергетики та фінансує відповідні проєкти по всьому світу.