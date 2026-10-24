Відновлення постачання газу з Росії в Європу є небезпечним, - Сибіга

Голова українського МЗС наголосив, що після десятиліть тиску з боку Москви Європа лише почала досягати справжньої енергетичної незалежності.

Для російського режиму енергоносії ніколи не були бізнесом - це завжди залишалося зброєю.

Міністр нагадав уроки минулого та зазначив, що дозвіл на обхід української ГТС у минулому вже мав руйнівні наслідки.

"Дозвіл на обхід України російськими трубопроводами спонукав Путіна розпочати повномасштабне вторгнення. Минулі помилки не повинні бути ні забуті, ні повторені", - підкреслив Сибіга.

Дипломат наголосив, що кінець розв’язаній Росією війні не настане завдяки компромісам, лестощам чи діловим угодам.

"Вона може закінчитися лише завдяки силі та позбавленню режиму Путіна ресурсів для її продовження", - додав міністр.