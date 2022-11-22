Відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури Харківщини у фокусі уваги законодавців

Днями на Харківщині працював Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на чолі з Андрієм Герусом. Народні депутати відвідали низку інфраструктурних об’єктів регіону, зокрема, Харківську ТЕЦ-5, а також взяли участь у круглому столі щодо відновлення та функціонування енергетичної та комунальної інфраструктури населених пунктів після закінчення активної фази бойових дій.

Керівництво Харківської ТЕЦ-5 ознайомило депутатів Верховної Ради з особливостями роботи теплоцентралі, однієї з найкрупніших в Україні, в умовах воєнного стану.

Після проведення на підприємстві масштабної модернізації, обладнання ТЕЦ-5 відповідало характеристикам найкращих європейських підприємств, воно було задіяно на усіх сегментах ринку електричної енергії, надавало усі види допоміжних послуг для підтримки частоти та активної потужності в Об’єднаній енергосистемі України.

Однак з початку військової агресії підприємство працює під постійними обстрілами, інфраструктурі ТЕЦ нанесено два серйозні удари, які завдали шкоди інженерно-лабораторному корпусу та мазутному господарству. Сумарна вартість втрат склала близько 73 млн грн. Харківська ТЕЦ-5 у вкрай важких умовах дефіциту обігових коштів власними силами ліквідувала наслідки цих ударів.

У питаннях оперативного поновлення стійкості енергетичної інфраструктури Слобожанщини важливе місце відведено вчасному реагуванню на виклики всіх гілок влади. Тож керівництво Харківської ТЕЦ-5 висловило вдячність за увагу до проблем енергогенерації Харківщини голові профільного комітету ВР Андрію Герусу, обласній адміністрації та депутатському корпусу в особі Олега Синєгубова і Тетяни Єгорової-Луценко.

Після огляду народними депутатами пошкоджених об’єктів, відбувся круглий стіл, в ході якого обговорювалися першочергові кроки з відновлення та функціонування енергетичної інфраструктури по завершенню активної фази бойових дій. Була затверджена відповідна стратегія.

«Місто Харків і майже вся Харківська область зараз переживають дуже непрості часи. Енергетична інфраструктура області значно пошкоджена, але енергетики роблять все можливе для стабілізації ситуації. Нам, як представникам енергетичного Комітету, дуже важливо підтримувати комунікацію, допомагати місту і регіону на рівні законодавчих ініціатив або на рівні роботи Уряду приймати рішення, які допоможуть відновити економіку регіону», - наголосив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.