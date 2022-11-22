Восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры Харьковщины в фокусе внимания народных депутатов

На днях в Харьковской области работал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с Андреем Герусом. Народные депутаты посетили ряд инфраструктурных объектов региона, в частности Харьковскую ТЭЦ-5, а также приняли участие в круглом столе по восстановлению и функционированию энергетической и коммунальной инфраструктуры населенных пунктов после окончания активной фазы боевых действий.

Руководство Харьковской ТЭЦ-5 ознакомило депутатов Верховной Рады с особенностями работы теплоцентрали, одной из самых крупных в Украине, в условиях военного положения.

После проведения на предприятии масштабной модернизации, оборудование ТЭЦ-5 отвечало характеристикам лучших европейских предприятий, оно было задействовано на всех сегментах рынка электрической энергии, предоставляло все виды вспомогательных услуг для поддержания частоты и активной мощности в Объединенной энергосистеме Украины.

Однако с начала военной агрессии теплоцентраль работает под постоянными обстрелами, инфраструктуре ТЭЦ нанесены два серьезных удара, повреждены инженерно-лабораторный корпус и мазутное хозяйство. Суммарная стоимость потерь составила около 73 млн грн. Харьковская ТЭЦ-5 в крайне тяжелых условиях дефицита оборотных средств собственными силами ликвидировала последствия этих ударов.

В вопросах оперативного восстановления устойчивости энергетической инфраструктуры Слобожанщины важное место отведено своевременному реагированию на нынешние вызовы всех ветвей власти. В связи с этим руководство Харьковской ТЭЦ-5 выразило благодарность за внимание к проблемам энергогенерации Харьковщины главе профильного комитета ВР Андрею Герусу, областной администрации и депутатскому корпусу в лице Олега Синегубова и Татьяны Егоровой-Луценко.

После осмотра народными депутатами поврежденных объектов состоялся круглый стол, в ходе которого обсуждались первоочередные шаги по восстановлению и функционированию энергетической инфраструктуры после завершения активной фазы боевых действий. Была утверждена соответствующая стратегия.

«Город Харьков и почти вся Харьковская область сейчас переживают очень непростые времена. Энергетическая инфраструктура области значительно повреждена, но энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации. Нам как представителям энергетического Комитета очень важно поддерживать коммуникацию, помогать городу и региону на уровне законодательных инициатив или на уровне работы Правительства принимать решения, которые помогут восстановить экономику региона», — подчеркнул председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус