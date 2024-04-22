Для відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків потрібні окремі алгоритми, - Шуляк

"Якщо пошкоджень або навіть руйнувань зазнав сам багатоквартирний будинок, тобто постраждали, наприклад, місця загального користування, житлові сертифікати "єВідновлення" його мешканцям, на жаль, не допоможуть. Тут потрібні капітальні ремонти таких будинків, для чого потрібні окремі алгоритми", - пояснила нардеп.

За її словами, ще місяць назад у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочали процедури по новій постанові, яка стосується проведення саме капітальних ремонтів пошкоджених багатоквартирних будинків. До фінансування цього процесу незабаром можуть долучитися міжнародні партнери, сподівається парламентарка.

"Світовий банк вже надав нам майже 200 млн доларів на програму капітальних ремонтів багатоквартирних будинків. Більше того, 100 млн євро на житлові сертифікати зараз виділяє банк Ради Європи. Тому я впевнена, що на програму капітальних ремонтів багатоквартирних будинків ми будемо знаходити кошти. Зокрема, і з залученням коштів Резервного фонду. Також сподіваємося на допомогу наших міжнародних партнерів", - повідомила Шуляк.

Вона також додала, що програму "єВідновлення" можуть розширити і для мешканців тимчасового окупованого Маріуполя.

За словами Шуляк, кількість інформаційних повідомлень про пошкоджене і знищене майно, поданих мешканцями цього населеного пункту через "Дію" на сьогодні складає більше ніж 52 тис. Відповідно, запит на можливості "єВідновлення" колосальний.

Шуляк повідомила: в рамках урядового пілотного проєкту можливість подати заяву на компенсацію "єВідновлення" змогли жителі тимчасово окупованого Мелітополя, який і став місцем проведення пілоту. Під час нього вивчалися технічні можливості щодо підтвердження факту руйнувань житла за допомогою супутникових знімків.

"Нині у міністерстві опрацьовують результати цього пілоту, тому я сподіваюся що незабаром ми зможемо розширити цей проект і для мешканців, зокрема, Маріуполя, а також Бахмута", - резюмувала Шуляк.