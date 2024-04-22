Для восстановления поврежденных многоквартирных домов нужны отдельные алгоритмы, - Шуляк

"Если повреждения или даже разрушения получил сам многоквартирный дом, то есть пострадали, например, места общего пользования, жилищные сертификаты "Восстановление" его жильцам, к сожалению, не помогут. Здесь нужны капитальные ремонты таких домов, для чего нужны отдельные алгоритмы", - пояснила нардеп.

По ее словам, еще месяц назад в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины приступили к процедурам по новому постановлению, которое касается проведения именно капитальных ремонтов поврежденных многоквартирных домов. К финансированию этого процесса в скором времени могут присоединиться международные партнеры, надеется парламентарий.

"Всемирный банк уже предоставил нам почти 200 млн. долларов на программу капитальных ремонтов многоквартирных домов. Более того, 100 млн. евро на жилищные сертификаты сейчас выделяет банк Совета Европы. Поэтому я уверена, что на программу капитальных ремонтов многоквартирных домов мы будем находить средства. В частности, и с привлечением средств Резервного фонда. Также надеемся на помощь наших международных партнеров", - сообщила Шуляк.

Она также добавила, что программу "єВідновлення" могут расширить и для жителей временного оккупированного Мариуполя.

По словам Шуляк, количество информационных сообщений о поврежденном и уничтоженном имуществе, поданных жителями этого населенного пункта через "Дію" на сегодня составляет более 52 тыс. Соответственно, запрос на возможности "єВідновлення" колоссальный.

Шуляк сообщила: в рамках правительственного пилотного проекта возможность подать заявление на компенсацию "єВідновлення" смогли жители временно оккупированного Мелитополя, который и стал местом проведения пилота. Во время него изучались технические возможности подтверждения факта разрушений жилья с помощью спутниковых снимков.

"Сейчас в министерстве прорабатывают результаты этого пилота, поэтому я надеюсь, что в скором времени мы сможем расширить этот проект и для жителей, в частности, Мариуполя, а также Бахмута", - резюмировала Шуляк.