Відновлення після поранень. На скільки максимально можуть продовжити відпустку для лікування

На скільки максимально можуть продовжувати відпустку для лікування

"Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець", - каже юрист.

Відпустка для лікування надається військовослужбовцям:

на 30 календарних днів у зв'язку з хворобою

на 45 або 60 календарних днів за медичними показаннями після травм (поранень, контузій) або оперативного лікування

"За наявності медичних показань відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) продовжується ВЛК на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів", - пояснює Бродюк.

Що робити, якщо після лікування стан здоров'я незадовільний

"Якщо після продовження відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовець не може приступити до виконання службових обов’язків, то проводиться медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби при визначеному лікарсько-експертному наслідку (результаті) захворювання, травми (поранення, каліцтва, контузії)", - говорить юрист.

Визначений наслідок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва - це такий стан здоров'я, коли результати обстеження та лікування дають підстави ВЛК винести постанову про ступінь придатності до військової служби (служби за військовою спеціальністю), а подальше лікування не призведе до відновлення придатності до військової служби.