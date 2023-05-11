Відновлення країни. У Львові пройде масштабний україно-ізраїльський саміт: деталі

"Ізраїль, як країна, що воює, накопичив унікальний досвід фізичної та психологічної реабілітації. Цими знаннями ми вже ділимося з Україною. На конференції 30 травня ми обговоримо, як використовувати ізраїльський досвід для створення центрів реабілітації та психологічної допомоги постраждалим від війни в Україні", – відзначив посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський.

За його словами, таку роботу треба починати вже зараз, не чекаючи завершення війни.

Україно-Ізраїльський реабілітаційний саміт – це платформа, на якій розроблять комплексний план фізичної та психологічної реабілітації українського населення спираючись на багаторічний ізраїльський досвід. Подія також стане місцем також для відкритого діалогу, обміну ідеями щодо формування післявоєнного майбутнього та відновлення України.

Фото: Надзвичайний та повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський (facebook.com/UIISummit)

Саміт пройде у форматі offline-конференції – з online-трансляцією та телемостом з Ізраїлем. У ньому візьмуть участь представники громадського сектору і України, і Ізраїлю. Також – очільники медичних реабілітаційних центрів, вчені, науковці та лікарі, представники технологічних компаній та міжнародних фондів, бізнесмени та інвестори.

Головні теми саміту:

Психологічна реабілітація. Дієві ізраїльські методики;

Досвід Ізраїлю у фізичній реабілітації та протезуванні. Застосування набутих знань в Україні;

Презентація українських ініціатив та проектів у сфері фізичної та психологічної реабілітації;

Бізнес-аспекти та міжнародна підтримка реабілітації в Україні.

Детальну інформацію про умови та реєстрації участі можна дізнатися на сайті.

Партнери саміту – Посольство України у Державі Ізраїль, МАШАВ – агентство з міжнародної співпраці, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю, Міністерство економіки та промисловості Ізраїлю.

Контакти для ЗМІ: Лілія Ляхович, фахівець з управління PR-департаментом у Посольстві Держави Ізраїль в Україні, email: pr@kiev.mfa.gov.il, телефон: +380689387669.