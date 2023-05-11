Восстановление страны. Во Львове пройдет масштабный украино-израильский саммит: детали

"Израиль, как воюющая страна, накопил уникальный опыт физической и психологической реабилитации. Этими знаниями мы уже делимся с Украиной. На конференции 30 мая мы обсудим, как использовать израильский опыт для создания центров реабилитации и психологической помощи пострадавшим от войны в Украине", – отметил посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский.

По его словам, такую работу нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

Украино-Израильский реабилитационный саммит – это платформа, на которой будет разработан комплексный план физической и психологической реабилитации украинского населения, опираясь на многолетний израильский опыт. Событие также станет местом для открытого диалога, обмена идеями о формировании послевоенного будущего и восстановлении Украины.

Фото: Чрезвычайный и полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский (facebook.com/UIISummit)

Саммит пройдет в формате offline-конференции – с online-трансляцией и телемостом с Израилем. В нем примут участие представители общественного сектора и Украины и Израиля. Также – руководители медицинских реабилитационных центров, ученые, ученые и врачи, представители технологических компаний и международных фондов, бизнесмены и инвесторы.

Главные темы саммита:

Психологическая реабилитация/. Действенные израильские методики;

Опыт Израиля по физической реабилитации и протезированию. Применение приобретенных знаний в Украине;

Презентация украинских инициатив и проектов в сфере физической и психологической реабилитации;

Бизнес-аспекты и международная реабилитация в Украине.

Подробную информацию об условиях и регистрации участия можно узнать по ссылке.

Партнеры саммита – Посольство Украины в Государстве Израиль, МАШАВ – агентство по международному сотрудничеству, Министерство здравоохранения Израиля, Министерство экономики и промышленности Израиля.

Контакты для СМИ: Лилия Ляхович, специалист по управлению PR-департаментом в Посольстве государства Израиль в Украине, email: pr@kiev.mfa.gov.il, телефон: +380689387669.