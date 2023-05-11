RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Восстановление страны. Во Львове пройдет масштабный украино-израильский саммит: детали

Фото: Сотрудничество Украины и Израиля (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Во Львове 30 мая состоится Украино-Израильский реабилитационный саммит. Он посвящен передаче Украине израильского опыта и лучших практик физической и психологической реабилитации.

Об этом РБК-Украина сообщил чрезвычайный и полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский.

"Израиль, как воюющая страна, накопил уникальный опыт физической и психологической реабилитации. Этими знаниями мы уже делимся с Украиной. На конференции 30 мая мы обсудим, как использовать израильский опыт для создания центров реабилитации и психологической помощи пострадавшим от войны в Украине", – отметил посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский.

По его словам, такую работу нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

Украино-Израильский реабилитационный саммит – это платформа, на которой будет разработан комплексный план физической и психологической реабилитации украинского населения, опираясь на многолетний израильский опыт. Событие также станет местом для открытого диалога, обмена идеями о формировании послевоенного будущего и восстановлении Украины.

Фото: Чрезвычайный и полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский (facebook.com/UIISummit)

Саммит пройдет в формате offline-конференции – с online-трансляцией и телемостом с Израилем. В нем примут участие представители общественного сектора и Украины и Израиля. Также – руководители медицинских реабилитационных центров, ученые, ученые и врачи, представители технологических компаний и международных фондов, бизнесмены и инвесторы.

Главные темы саммита:

  • Психологическая реабилитация/. Действенные израильские методики;
  • Опыт Израиля по физической реабилитации и протезированию. Применение приобретенных знаний в Украине;
  • Презентация украинских инициатив и проектов в сфере физической и психологической реабилитации;
  • Бизнес-аспекты и международная реабилитация в Украине.

Подробную информацию об условиях и регистрации участия можно узнать по ссылке.

Партнеры саммита – Посольство Украины в Государстве Израиль, МАШАВ – агентство по международному сотрудничеству, Министерство здравоохранения Израиля, Министерство экономики и промышленности Израиля.

Контакты для СМИ: Лилия Ляхович, специалист по управлению PR-департаментом в Посольстве государства Израиль в Украине, email: pr@kiev.mfa.gov.il, телефон: +380689387669.

Напомним, в еврейском поселении Анатевка на Киевщине действует мощный волонтерский центр. Мы писали, как там помогают переселенцам и людям, оказавшимся в беде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовИзраиль