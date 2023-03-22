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Відновлення економіки України коштуватиме 411 млрд доларів, - Світовий банк

Фото: Відновлення економіки України коштуватиме 411 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що в 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сума різко зросла порівняно з оцінкою в 349 млрд доларів, опублікованою у вересні минулого року.

За даними експрес-оцінки потреб, Україні знадобиться 14 млрд доларів для критичних і пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення у 2023 році, що потребуватиме 11 млрд доларів фінансування понад те, що передбачено в бюджеті України на 2023 рік.

Близько 22% потреб припадає на транспорт, на житло - 17%, енергетику - 11% і сільське господарство - 7%.

Найбільше пропорційне зростання відбулося в енергетиці, де збитки більш ніж у п'ять разів перевищили рівень червня 2022 року, повідомляє Світовий банк.

Найбільші стрибки відбулися в прифронтових регіонах, таких як Донецьк, Харків, Луганськ і Херсон, які з жовтня зазнали сильних ракетних ударів з боку Росії.

Віцепрезидентка Світового банку по Європі та Центральній Азії Ганна Б'єрде високо оцінила стійкість і рішучість України у вирішенні нагальних завдань з відновлення та реконструкції.

"Продовження підтримки України - це інвестиції як у країну, так і у світову економіку. Підтримка партнерів з розвитку для державних інвестицій має бути доповнена значними приватними інвестиціями, щоб збільшити доступне фінансування для відновлення", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Світовий банк виділив Україні 2,5 млрд доларів у вигляді гранту.

Крім того, Світовий банк повідомив, що передасть 50 млн доларів на ремонт транспортної інфраструктури України.

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