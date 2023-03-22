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Восстановление экономики Украины обойдется в 411 млрд долларов, - Всемирный банк

Фото: Восстановление экономики Украины обойдется в 411 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Восстановление экономики Украины после вторжения России обойдется в 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сумма резко возросла по сравнению с оценкой в 349 млрд долларов, опубликованной в сентябре прошлого года.

По данным экспресс-оценки потребностей, Украине потребуется 14 млрд долларов для критических и приоритетных инвестиций в реконструкцию и восстановление в 2023 году, что потребует 11 млрд долларов финансирования сверх того, что предусмотрено в бюджете Украины на 2023 год.

Около 22% потребностей приходится на транспорт, на жилье - 17%, энергетику - 11% и сельское хозяйство - 7%.

Наибольший пропорциональный рост произошел в энергетике, где ущерб более чем в пять раз превысил уровень июня 2022 года, сообщает Всемирный банк.

Самые большие скачки произошли в прифронтовых регионах, таких как Донецк, Харьков, Луганск и Херсон, которые с октября подверглись сильным ракетным ударам со стороны России.

Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде высоко оценила стойкость и решимость Украины в решении неотложных задач по восстановлению и реконструкции.

"Продолжение поддержки Украины - это инвестиции как в страну, так и в мировую экономику. Поддержка партнеров по развитию для государственных инвестиций должна быть дополнена значительными частными инвестициями, чтобы увеличить доступное финансирование для восстановления", - сказала она.

Напомним, ранее Всемирный банк выделил Украине 2,5 млрд долларов в виде гранта.

Кроме того, Всемирный банк сообщил, что передаст 50 млн долларов на ремонт транспортной инфраструктуры Украины.

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