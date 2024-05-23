Відновлення допомоги від США Україні змусило Росію почати повторний наступ раніше, - ISW

Росія була змушена розпочати повторний наступ в Україні раніше ніж планувала. Це пов'язано з відновленням надання допомоги від Сполучених Штатів Америки Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Як зазначають аналітики, російські війська розпочали обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області 10 травня.
Ймовірно, вони були змушені розпочати наступ раніше, ніж планувалося, через відновлення безпекової допомоги з боку США. Однак російські війська задіяли обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.
Однак вже 14 травня темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області почали сповільнюватись. Схоже наразі російські війська надають пріоритет створенню "буферної зони" на міжнародному кордоні, а не більш глибокому вторгненню в Харківську область.
Росія почала наступ вздовж харківського кордону маючи на меті відволікти українські сили, щоб уможливити російський наступ в інших районах східної України.Окрім цього росіяни мають на меті просунутися в межах ефективної дальності стрільби артилерії по місту Харків.
З початку травня Росія почала спроби наступу у Харківській області. Окрім цього росіяни збільшили кількість атак по всій лінії фронту. За заявами президента Володимира Зеленського, наразі ЗСУ знищують окупантів у Харківській області.
Однією з цілей росіян є захоплення міста Вовчанськ для того, щоб створити плацдарм для своєї піхоти.
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