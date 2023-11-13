Відновити втрачені документи можна через "Дію": інструкція
Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну багато українців зіштовхнулися з проблемою втрати документів. Проте відновити більшість з них можна не виходячи з дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс державних послуг "Дія".
"Втратили свідоцтво про народження дитини чи інший документ? Замовте дублікат або витяг за кілька кліків на порталі "Дія", - повідомили в компанії.
Для того, щоб отримати необхідний документ, необхідно здійснити кілька простих дій:
- Авторизуйтеся на порталі "Дія";
- перейдіть до вкладки "Послуги";
- натисніть "Довідки й витяги";
- оберіть потрібний документ;
- вкажіть на чиє ім'я необхідно оформити документ;
- оберіть спосіб отримання;
- оплатіть послугу;
- підпишіть заяву Дія.Підписом або іншим КЕП.
Отримати дублікат чи витяг можна у ДРАЦС, який вказали при замовленні, а також у відділенні чи кур’єром Укрпошти.
На порталі можна замовити свідоцтва та витяги:
- дублікати свідоцтва про народження;
- витяги про шлюб і народження;
- зміну імені;
- розірвання шлюбу;
- смерть.
"У жовтні українці встановили рекорд - замовили понад 3.5 тисяч повторних свідоцтв та витягів. Всього українці скористалися сервісом вже 36+ тисяч разів", - повідомили в "Дії".
Нововведення в "Дії"
Нещодавно "Дія" запустила нову послугу - у застосунку можна надсилати копію студентського за кілька кліків.
До того ж через портал можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.