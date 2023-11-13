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Відновити втрачені документи можна через "Дію": інструкція

Україна, Понеділок 13 листопада 2023 02:59
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Відновити втрачені документи можна через "Дію": інструкція Фото: відновити втрачені документи можна через "Дію" (РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну багато українців зіштовхнулися з проблемою втрати документів. Проте відновити більшість з них можна не виходячи з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс державних послуг "Дія".

"Втратили свідоцтво про народження дитини чи інший документ? Замовте дублікат або витяг за кілька кліків на порталі "Дія", - повідомили в компанії.

Для того, щоб отримати необхідний документ, необхідно здійснити кілька простих дій:

  • Авторизуйтеся на порталі "Дія";
  • перейдіть до вкладки "Послуги";
  • натисніть "Довідки й витяги";
  • оберіть потрібний документ;
  • вкажіть на чиє ім'я необхідно оформити документ;
  • оберіть спосіб отримання;
  • оплатіть послугу;
  • підпишіть заяву Дія.Підписом або іншим КЕП.

Отримати дублікат чи витяг можна у ДРАЦС, який вказали при замовленні, а також у відділенні чи кур’єром Укрпошти.

На порталі можна замовити свідоцтва та витяги:

  • дублікати свідоцтва про народження;
  • витяги про шлюб і народження;
  • зміну імені;
  • розірвання шлюбу;
  • смерть.

"У жовтні українці встановили рекорд - замовили понад 3.5 тисяч повторних свідоцтв та витягів. Всього українці скористалися сервісом вже 36+ тисяч разів", - повідомили в "Дії".

Нововведення в "Дії"

Нещодавно "Дія" запустила нову послугу - у застосунку можна надсилати копію студентського за кілька кліків.

До того ж через портал можна подати заяви ще на чотири види фінансової допомоги для сімей з дітьми.

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