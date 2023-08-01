ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відносини зійшли до мінімуму. Ісландія закрила посольство в Росії

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Вівторок 01 серпня 2023 19:38
Відносини зійшли до мінімуму. Ісландія закрила посольство в Росії Фото: Ісландія закрила посольство в Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ісландія зупинила роботу свого посольства на території Росії у зв'язку з погіршенням торговельних, культурних і політичних відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Ісландії.

Як зауважили в МЗС Ісландії, посольство вирішили закрити у зв'язку з тим, що відносини між двома країнами впали до "історичного мінімуму".

"Рішення про призупинення діяльності посольства Ісландії у Москві не є розривом дипломатичних відносин. Як тільки умови дозволять, Ісландія в пріоритетному порядку відновить діяльність", - ідеться у заяві МЗС.

Варто зауважити, що ісландське посольство у Москві представляло Ісландію у відносинах не лише з РФ, а й з Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. Відтепер його представництво здійснюватиметься МЗС Ісландії в Рейк'явіку.

Дипломатичні відносини Ісландії з РФ

Нині комерційні, культурні та політичні відносини з Росією перебувають на історичному мінімумі. Отже, збереження посольства Ісландії в Москві більше не виправдане.

Ісландія має посольство в Москві з 1944 року, за винятком 1951-1953 років, коли між країнами не було торгівлі. Радянський Союз не мав посла в Рейк'явіку в 1948-1954 роках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Исландия Посольство РФ Російська Федерація
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні