Відносини зійшли до мінімуму. Ісландія закрила посольство в Росії

Ісландія зупинила роботу свого посольства на території Росії у зв'язку з погіршенням торговельних, культурних і політичних відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Ісландії.

Як зауважили в МЗС Ісландії, посольство вирішили закрити у зв'язку з тим, що відносини між двома країнами впали до "історичного мінімуму".

"Рішення про призупинення діяльності посольства Ісландії у Москві не є розривом дипломатичних відносин. Як тільки умови дозволять, Ісландія в пріоритетному порядку відновить діяльність", - ідеться у заяві МЗС.

Варто зауважити, що ісландське посольство у Москві представляло Ісландію у відносинах не лише з РФ, а й з Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. Відтепер його представництво здійснюватиметься МЗС Ісландії в Рейк'явіку.

Дипломатичні відносини Ісландії з РФ

Нині комерційні, культурні та політичні відносини з Росією перебувають на історичному мінімумі. Отже, збереження посольства Ісландії в Москві більше не виправдане.

Ісландія має посольство в Москві з 1944 року, за винятком 1951-1953 років, коли між країнами не було торгівлі. Радянський Союз не мав посла в Рейк'явіку в 1948-1954 роках.

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