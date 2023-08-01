Отношения снизошли до минимума. Исландия закрыла посольство в России

Исландия приостановила работу собственного посольства на местности России в связи с ухудшением торговых, культурных и политических отношений меж странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Исландии.

Как отметили в МИДе Исландии, посольство решили закрыть в связи с тем, что отношения между двумя странами упали до "исторического минимума".

"Решение о приостановлении деятельности посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений. Как только условия позволят, Исландия в приоритетном порядке возобновит деятельность", - говорится в заявлении МИД.

Следует отметить, что исландское посольство в Москве представляло Исландию в отношениях не только с РФ, но и с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Теперь его представительство будет осуществляться МИД Исландии в Рейкьявике.

Дипломатические отношения Исландии с РФ

В настоящее время коммерческие, культурные и политические отношения с Россией находятся на историческом минимуме. Следовательно, сохранение посольства Исландии в Москве больше не оправдано.

Исландия имеет посольство в Москве с 1944 года, за исключением 1951-1953 годов, когда между странами не было торговли. Советский Союз не имел посла в Рейкьявике в 1948–1954 годах.

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