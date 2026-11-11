UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Відносини з Південною Кореєю налагоджуються після скандалу з полоненими з КНДР, - МЗС

07:07 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон (https://x.com/andrii_sybiha)

Відносини між Україною та Південною Кореєю відновлюються після дипломатичного скандалу через передачу північнокорейських полонених. Глави МЗС двох країн провели відверту розмову на полях зустрічі G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сибіга назвав свою зустріч з главою МЗС Південної Кореї Чо Хьоном "хорошою" і зазначив, що задоволений налагодженням відносин.

"Ми провели справді добру розмову, під час якої відверто поговорили про ті нещодавні неприємні події та факти, які сталися", - сказав міністр.

За його словами, тепер перед сторонами наступна серія кроків для остаточної нормалізації двосторонніх відносин.

"Ми заслуговуємо на надзвичайно динамічні двосторонні відносини з Південною Кореєю на високому рівні", - наголосив Сибіга.

Суперечка спалахнула після того, як 23 вересня Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН оголосив, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових з КНДР. Їх захопили в полон у 2025 році під час боїв у Курській області.

Сеул звинуватив Київ у порушенні домовленості про конфіденційність, а українська сторона заперечила, що така домовленість існувала.

Південна Корея вимагала вибачень і 8 жовтня відкликала посла з Києва. 27 жовтня Сеул відкликав ще вісьмох співробітників посольства, пояснивши, що Київ не зробив кроків для врегулювання суперечки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Андрій СибігаМЗС УкраїниПівденна Корея