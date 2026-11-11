Відносини з Південною Кореєю налагоджуються після скандалу з полоненими з КНДР, - МЗС

Сибіга назвав свою зустріч з главою МЗС Південної Кореї Чо Хьоном "хорошою" і зазначив, що задоволений налагодженням відносин.

"Ми провели справді добру розмову, під час якої відверто поговорили про ті нещодавні неприємні події та факти, які сталися", - сказав міністр.

За його словами, тепер перед сторонами наступна серія кроків для остаточної нормалізації двосторонніх відносин.

"Ми заслуговуємо на надзвичайно динамічні двосторонні відносини з Південною Кореєю на високому рівні", - наголосив Сибіга.