Отношения с Южной Кореей налаживаются после скандала с пленными из КНДР, - МИД

Отношения между Украиной и Южной Кореей возобновляются после дипломатического скандала из-за передачи северокорейских пленных. Главы МИД двух стран провели откровенный разговор на полях встречи G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сибига назвал свою встречу с главой МИД Южной Кореи Чо Хеном "хорошей" и отметил, что доволен налаживанием отношений.
"Мы провели действительно хороший разговор, во время которого откровенно поговорили о тех недавних неприятных событиях и случившихся фактах", - сказал министр.
По его словам, теперь перед сторонами предстоит серия шагов для окончательной нормализации двусторонних отношений.
"Мы заслуживаем чрезвычайно динамические двусторонние отношения с Южной Кореей на высоком уровне", - подчеркнул Сибига.
Спор разразился после того, как 23 сентября Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН объявил, что Украина передала Южной Корее двух пленных военных из КНДР. Их захватили в плен в 2025 году во время боев в Курской области.
Сеул обвинил Киев в нарушении договоренности о конфиденциальности, а украинская сторона отрицала, что такая договоренность существовала.
Южная Корея требовала извинений и 8 октября отозвала посла из Киева. 27 октября Сеул отозвал еще восьмерых сотрудников посольства, объяснив, что Киев не сделал шагов по урегулированию спора.