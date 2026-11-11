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Отношения с Южной Кореей налаживаются после скандала с пленными из КНДР, - МИД

07:07 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен (https://x.com/andrii_sybiha)

Отношения между Украиной и Южной Кореей возобновляются после дипломатического скандала из-за передачи северокорейских пленных. Главы МИД двух стран провели откровенный разговор на полях встречи G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сибига назвал свою встречу с главой МИД Южной Кореи Чо Хеном "хорошей" и отметил, что доволен налаживанием отношений.

"Мы провели действительно хороший разговор, во время которого откровенно поговорили о тех недавних неприятных событиях и случившихся фактах", - сказал министр.

По его словам, теперь перед сторонами предстоит серия шагов для окончательной нормализации двусторонних отношений.

"Мы заслуживаем чрезвычайно динамические двусторонние отношения с Южной Кореей на высоком уровне", - подчеркнул Сибига.

Спор разразился после того, как 23 сентября Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН объявил, что Украина передала Южной Корее двух пленных военных из КНДР. Их захватили в плен в 2025 году во время боев в Курской области.

Сеул обвинил Киев в нарушении договоренности о конфиденциальности, а украинская сторона отрицала, что такая договоренность существовала.

Южная Корея требовала извинений и 8 октября отозвала посла из Киева. 27 октября Сеул отозвал еще восьмерых сотрудников посольства, объяснив, что Киев не сделал шагов по урегулированию спора.

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Андрей СибигаМИД УкраиныЮжная Корея