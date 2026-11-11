Отношения с Южной Кореей налаживаются после скандала с пленными из КНДР, - МИД

Сибига назвал свою встречу с главой МИД Южной Кореи Чо Хеном "хорошей" и отметил, что доволен налаживанием отношений.

"Мы провели действительно хороший разговор, во время которого откровенно поговорили о тех недавних неприятных событиях и случившихся фактах", - сказал министр.

По его словам, теперь перед сторонами предстоит серия шагов для окончательной нормализации двусторонних отношений.

"Мы заслуживаем чрезвычайно динамические двусторонние отношения с Южной Кореей на высоком уровне", - подчеркнул Сибига.