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Відносини з Південною Кореєю налагоджуються після скандалу з полоненими з КНДР, - МЗС

07:07 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Відносини з Південною Кореєю налагоджуються після скандалу з полоненими з КНДР, - МЗС Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон (https://x.com/andrii_sybiha)
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Відносини між Україною та Південною Кореєю відновлюються після дипломатичного скандалу через передачу північнокорейських полонених. Глави МЗС двох країн провели відверту розмову на полях зустрічі G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сибіга назвав свою зустріч з главою МЗС Південної Кореї Чо Хьоном "хорошою" і зазначив, що задоволений налагодженням відносин.

"Ми провели справді добру розмову, під час якої відверто поговорили про ті нещодавні неприємні події та факти, які сталися", - сказав міністр.

За його словами, тепер перед сторонами наступна серія кроків для остаточної нормалізації двосторонніх відносин.

"Ми заслуговуємо на надзвичайно динамічні двосторонні відносини з Південною Кореєю на високому рівні", - наголосив Сибіга.

Суперечка спалахнула після того, як 23 вересня Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН оголосив, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових з КНДР. Їх захопили в полон у 2025 році під час боїв у Курській області.

Сеул звинуватив Київ у порушенні домовленості про конфіденційність, а українська сторона заперечила, що така домовленість існувала.

Південна Корея вимагала вибачень і 8 жовтня відкликала посла з Києва. 27 жовтня Сеул відкликав ще вісьмох співробітників посольства, пояснивши, що Київ не зробив кроків для врегулювання суперечки.

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Андрій Сибіга МЗС України Південна Корея
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