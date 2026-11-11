Відносини з Південною Кореєю налагоджуються після скандалу з полоненими з КНДР, - МЗС
Відносини між Україною та Південною Кореєю відновлюються після дипломатичного скандалу через передачу північнокорейських полонених. Глави МЗС двох країн провели відверту розмову на полях зустрічі G7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сибіга назвав свою зустріч з главою МЗС Південної Кореї Чо Хьоном "хорошою" і зазначив, що задоволений налагодженням відносин.
"Ми провели справді добру розмову, під час якої відверто поговорили про ті нещодавні неприємні події та факти, які сталися", - сказав міністр.
За його словами, тепер перед сторонами наступна серія кроків для остаточної нормалізації двосторонніх відносин.
"Ми заслуговуємо на надзвичайно динамічні двосторонні відносини з Південною Кореєю на високому рівні", - наголосив Сибіга.
Суперечка спалахнула після того, як 23 вересня Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН оголосив, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових з КНДР. Їх захопили в полон у 2025 році під час боїв у Курській області.
Сеул звинуватив Київ у порушенні домовленості про конфіденційність, а українська сторона заперечила, що така домовленість існувала.
Південна Корея вимагала вибачень і 8 жовтня відкликала посла з Києва. 27 жовтня Сеул відкликав ще вісьмох співробітників посольства, пояснивши, що Київ не зробив кроків для врегулювання суперечки.