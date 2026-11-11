Отношения с Южной Кореей налаживаются после скандала с пленными из КНДР, - МИД

Отношения между Украиной и Южной Кореей возобновляются после дипломатического скандала из-за передачи северокорейских пленных. Главы МИД двух стран провели откровенный разговор на полях встречи G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сибига назвал свою встречу с главой МИД Южной Кореи Чо Хеном "хорошей" и отметил, что доволен налаживанием отношений.

"Мы провели действительно хороший разговор, во время которого откровенно поговорили о тех недавних неприятных событиях и случившихся фактах", - сказал министр.

По его словам, теперь перед сторонами предстоит серия шагов для окончательной нормализации двусторонних отношений.

"Мы заслуживаем чрезвычайно динамические двусторонние отношения с Южной Кореей на высоком уровне", - подчеркнул Сибига.