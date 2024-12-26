Не видно дорогу з-за керма: як розморозити двірники авто

Говорячи про огріхи в роботі склоочисників узимку, ми маємо на увазі, що вони справні і не зношені – гумові вії не стерті і не надірвані, каркаси не розбовтані, а пружини повідців – не розтягнуті. Тобто давайте домовимось, що на початку сезону ви подбали про те, щоб ваші двірники були або нові, або в гарному стані.

Чому склоочисники підводять узимку

Найчастіше негаразди з склоочисниками мають місце під час снігопаду. Причому снігопаду за температури, близької до нуля градусів, коли сніг не злітає відразу з лобового скла, а намагається залишитись (прилипнути) на ньому. На склі він або тане, або замерзає, перетворюючись на кригу. І ця крига – не завжди, до речі, помітна, стає причиною тих самих смуг, розводів і "пропусків" на лобовому склі.

Двірники не чистять скло узимку: що робити

Лід, який утворюються на склі і на елементах склоочисників, блокує рух деяких деталей, і щоб повернути двірникам працездатність, їх доводиться звільняти від криги вручну.

Лід в щілинах гумок двірників. З обох боків гумового леза є тонкі повздовжні канавки, завдяки яким ця вія лягає на бік при кожному ході склоочисника і начисто збирає зі скла воду. Так ось перша причина проблем з очищенням лобового скла узимку – утворення льоду в цих щілинах і обмеження нахилу гумок. Якщо таке вже сталося, лід доведеться вичищати вручну, а щоб запобігти проблемі, в таку погоду треба тримати лобове скло прогрітим, спрямовуючи на нього тепле повітря від "пічки".

Лід на шарнірах щіток. Якщо двірники у вас мають шарнірний каркас, його може легко заблокувати той самий лід. До речі, його може бути і не видно неозброєним оком, але через нього гумка не зможе добре прилягати до вигнутого скла. В цьому плані безкаркасні щітки набагато раціональніші у зимовий період.

Лід у пружині повідця склоочисника. Нижня частина повідця, де він кріпиться до осі обертання – ще одне місце, де підступний лід (або спресований сніг) непросто побачити. Але тут він блокує пружину, без якої двірник не притискується до скла. Виходить, що щітка ледь торкається скла, а то й зависає на відстані від нього. Прибрати звідти лід буває складно, потрібні ніж або щітка та рідина-розморожувач. Запобіжні дії – завчасне прибирання снігу зі скла і повідців ще до початку поїздки.

Щоби щітки не підводили

Остання порада з попередньої глави насправді універсальна – вона вирішить більшість проблемних ситуацій з склоочисниками взимку. Якщо ви бачите на лобовому склі сніг, будь-який, чи то сухий розсипчастий, чи то мокрий липкий – прибирайте його перед поїздкою, як тільки підійшли до машини.

Попередньо краще відвести двірники від скла і теж ретельно обмести сніг з них і з повідців. І повернути їх на скло тільки тоді, коли воно буде чистим і бажано прогрітим опалювачем чи вбудованим електропідігрівом.

Коротко

Здавалося б, чи не забагато уваги двірникам – цим примітивним пристроям, які не змінювались на авто як мінімум протягом останнього півстоліття? Ні, не забагато. Важливість питання у тому, що склоочисники можуть залишити скло непрозорим у найбільш відповідальний момент. Наприклад, коли ви будете когось обганяти по зустрічній смузі, або посеред щільного міського потоку, коли ви не буде змоги зупинитися і дати щіткам раду. Тож якщо перед поїздкою ви бачите на двірниках сніг або лід, затримайтесь на три хвилини і ретельно очистіть їх з усіх боків.