Скільки українців знайдуть роботу в Німеччині через 5 років: прогноз

У Німеччині спрогнозували, коли більша частина українських біженців інтегруються на ринку праці. Очікується, що середній рівень зайнятості українців досягне 45% через 5 років перебування.

На те, щоб у Німеччині працювали 55% працездатних біженців, може піти 10 років, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту дослідження ринку праці та професій (IAB).

Згідно із симуляційним дослідженням IAB, середній рівень зайнятості серед українських біженців буде 45% після перебування у Німеччині упродовж 5 років, і 55% – після десяти років життя у країні.

Зазначається, що серед причин низьких темпів виходу на ринок праці є висока частка жінок, яким доводиться дбати про дітей самотужки. Також – проблеми зі здоров'ям у частини біженців. Водночас українці мають високий рівень освіти та професійної підготовки, що разом із вивченням мови сприятиме швидшому працевлаштуванню.

За даними німецького уряду, у лютому 2024 року у Німеччині були працевлаштовані 21% працездатних (15-65 років) українських біженців. Близько 119 тисяч мали роботу за умови сплати внесків соціального страхування, а 37 тисяч мали міні-роботу (часткова зайнятість). Ще багато хто проходить підготовку на інтеграційних та мовних курсах.

Шкільну, професійно-технічну або вищу освіту здобувають 59 тис. громадян України. Зазначається, що вони також будуть доступні для німецького ринку праці.