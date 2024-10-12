Відмовили у призначенні субсидії? Що робити та куди звертатися

У разі відмови у субсидії є 14 днів, щоб доповнити або виправити дані з офіційних джерел інформації, якщо знайшли помилку у власних документах. Після перевірки оновлених документів Пенсійний фонд може призначити субсидію. Про нове рішення повідомлять додатково.

Зазначається, що для більшості громадян, які отримували житлову субсидію під час опалювального сезону, ПФУ самостійно проводить розрахунок розміру субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня). Додатково звертатися не потрібно.

Але якщо отримувач хоче внести зміни в інформацію про родину чи майновий стан, то необхідно звернутися до органів ПФУ із відповідними документами.

Куди звернутись для оформлення субсидії?

Наразі діє спрощений механізм звернення за субсидією. Можна подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна з офіційних реєстрах.

Подати звернення для призначення субсидії можна: