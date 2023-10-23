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Коротко і ясно. "Шахтар" прийняв рішення щодо футболіста, який втік до Росії

Фото: Олександр Роспутько в 9 років потрапив у "Шахтар" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Менеджмент донецького "Шахтаря" вирішив розірвати контракт із півзахисником юнацької команди Олександром Роспутьком, який утік із аеропорту перед поверненням із виїзного поєдинку Юнацької ліги УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" зробили офіційну заяву щодо майбутнього скандального вихованця. Чемпіон України припинив трудові відносини з 19-річним футболістом.

"У зв'язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом "Шахтар" розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", – ідеться в короткому повідомленні клубу.

Угода хавбека з "Шахтарем" була чинна до літа 2024 року. Однією з версій зникнення Роспутька називали розбіжності щодо продовження співпраці з рідним клубом. "Гірники" надіслали юніору офіційний лист із вимогою повернутися в табір команди, але за три тижні той так і не з'явився на тренуваннях.

Вихованець "гірників" Роспутько зник у бельгійському аеропорту, коли команда U-19 збиралася летіти до Варшави, а звідти – повернутися до України. Уродженець окупованої Горлівки, найімовірніше, транзитом через Стамбул полетів до Росії. Там на нього нібито чекали в санкт-петербурзькій "Звєздє".

До слова, раніше "Шахтар" удома розгромив ЛНЗ у прем'єрі Срни.

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