Коротко і ясно. "Шахтар" прийняв рішення щодо футболіста, який втік до Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Гірники" зробили офіційну заяву щодо майбутнього скандального вихованця. Чемпіон України припинив трудові відносини з 19-річним футболістом.

"У зв'язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом "Шахтар" розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", – ідеться в короткому повідомленні клубу.

Угода хавбека з "Шахтарем" була чинна до літа 2024 року. Однією з версій зникнення Роспутька називали розбіжності щодо продовження співпраці з рідним клубом. "Гірники" надіслали юніору офіційний лист із вимогою повернутися в табір команди, але за три тижні той так і не з'явився на тренуваннях.

Вихованець "гірників" Роспутько зник у бельгійському аеропорту, коли команда U-19 збиралася летіти до Варшави, а звідти – повернутися до України. Уродженець окупованої Горлівки, найімовірніше, транзитом через Стамбул полетів до Росії. Там на нього нібито чекали в санкт-петербурзькій "Звєздє".