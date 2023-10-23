Отказ от исполнения обязанностей. "Шахтер" выгнал футболиста-беглеца в Россию

Менеджмент донецкого "Шахтера" решил расторгнуть контракт с полузащитником юношеской команды Александром Роспутько, сбежавшим из аэропорта перед возвращением с выездного поединка Юношеской лиги УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Горняки" сделали официальное заявление по поводу будущего скандального воспитанника. Чемпион Украины прекратил трудовые отношения с 19-летним футболистом.

"В связи с невозвратом к расположению команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Роспутько", – говорится в коротком сообщении клуба.

Соглашение хавбека с "Шахтером" было рассчитано до лета 2024 года. Одной из версий исчезновения Роспутько называли разногласия по продолжению сотрудничества с родным клубом. "Горняки" направили юниору официальное письмо с требованием вернуться в лагерь команды, но через три недели тот так и не появился на тренировках.

Воспитанник "горняков" Роспутько скрылся в бельгийском аэропорту, когда команда U-19 собиралась лететь в Варшаву, а оттуда – вернуться в Украину. Скорее всего, уроженец оккупированной Горловки транзитом через Стамбул улетел в Россию. Там его якобы ждали в санкт-петербургской "Звезде".