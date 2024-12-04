Відмова від добудови Хмельницької АЕС коштуватиме до 140 млрд гривень щороку, - експерт
Україна може зазнати значних фінансових втрат через зупинку добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар економіста Бориса Кушнірука.
За його словами, якщо ці блоки не будуть збудовані, країні доведеться купувати електроенергію у приватних виробників за суттєво вищими цінами.
Як пояснює експерт, один атомний блок виробляє близько 7,2 млрд кВт-год електроенергії на рік, що коштує державі приблизно 12,4 млрд грн за тарифом 1,70 грн за кВт-год. Для порівняння, генерація такого ж обсягу електроенергії на газових станціях обійдеться у 72 млрд грн за мінімальною ціною 10 грн/кВт-год, а на сонячних електростанціях - близько 60 млрд грн за "зеленим" тарифом.
"Різницю у десятки мільярдів гривень щороку доведеться оплачувати з кишень українців та бізнесу. Це не лише підвищить витрати споживачів, але й створить додаткове фінансове навантаження на економіку країни", - зазначає Борис Кушнірук.
Економіст також вказує на ймовірні причини спротиву добудові блоків Хмельницької АЕС, які пов’язані з інтересами власників приватних газових та сонячних генераторів. На його думку, зупинка проєкту дозволить їм отримувати надприбутки, тоді як державна атомна енергетика є значно економічно вигіднішою для країни.
"Відмова від будівництва Хмельницької АЕС означатиме, що Україна переплачуватиме до 140 млрд грн щороку за електроенергію. Це рішення прямо суперечить інтересам держави та її громадян", - підсумував експерт.
Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада України має розглянути законопроєкт про завершення будівництва третього та четвертого блоків ХАЕС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.