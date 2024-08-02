Відмова УЗ від продажу брухту призводить до подвійних збитків у компанії, – GMK Center

"Металобрухт на складах – це двічі втрати держкомпанії. УЗ втрачає від призупинення продажу понад 150 тисяч тон брухту приблизно на 0,8-1 млрд грн. Крім того, компанія могла б додатково заробити на перевезеннях 150-200 тисяч тон брухту на рік", - вказують аналітики центру.

Ситуація із зупинкою реалізації брухту вже парадоксальна, і показує повну безвідповідальність менеджменту "Укрзалізниці", підкреслюють у GMK Center.

"Якби сировина, яка потрібна покупцям, рік лежала на складі без руху у приватній компанії, і призводила до фінансових втрат, то відповідальні мінімум отримали б догану. Тим часом, УЗ пропонує ще вище підняти величезні тарифи на вантажоперевезення. На думку учасників ринку, ці тарифи треба знижувати, оскільки вони вже зробили багато українських компаній неконкурентоспроможними на зовнішніх ринках", - вказують аналітики.

Нагадаємо, залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го. До цього, у 2022 році, УЗ успішно реалізувала 113,04 тисячі брухту чорних металів на український ринок. Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи Prozorro, вважаючи, що це створить корупційні ризики.

На цьому ж тижні УЗ скасувала низку довоєнних аукціонів з продажу металобрухту, які відбулися на початку лютого 2022 року. Було відмінено 50 лотів із продажу сировини в обсязі 33,8 тисячі тон, на загальну суму майже 300 млн грн.