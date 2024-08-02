Отказ УЗ от продажи лома приводит к двойному ущербу в компании, – GMK Center

"Металлолом на складах – это дважды потери госкомпании. УЗ теряет от приостановки продаж более 150 тысяч тонн лома примерно на 0,8-1 млрд грн. Кроме того, компания могла бы дополнительно заработать на перевозках 150-200 тысяч тонн лома в год", – указывают аналитики центра.

Ситуация с остановкой реализации металлолома уже парадоксальна, и показывает полную безответственность менеджмента "Укрзализныци", подчеркивают в GMK Center.

"Если бы сырье, которое нужно покупателям, год лежало на складе без движения в частной компании, и приводило к финансовым потерям, то ответственные минимум получили бы выговор. Между тем, УЗ предлагает еще выше поднять огромные тарифы на грузоперевозки. По мнению участников рынка, эти тарифы нужно снижать, поскольку они уже сделали многие украинские компании неконкурентоспособными на внешних рынках", - указывают аналитики.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тысяч лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Prozorro, считая, что это создаст коррупционные риски.

На этой же неделе УЗ отменила ряд довоенных аукционов по продаже металлолома, состоявшихся в начале февраля 2022 года. Было отменено 50 лотов по продаже сырья в объеме 33,8 тысяч тонн, на общую сумму почти 300 млн грн.